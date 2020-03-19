В Киеве еще один случай заражения коронавирусом - Минздрав

В четверг, 19 марта в столице обнаружен еще один случай коронавирусной инфекции, пациент изолирован

Фото: flickr

В четверг, 19 марта в столице обнаружен еще один случай коронавирусной инфекции, пациент изолирован

Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает RegioNews.

"19 марта, лабораторно подтверждены 2 новых случая инфицирования Covid-19: один случай в г.. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированны, им предоставляется симптоматическое лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, два из которых летальные.

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Напомним, в Житомирской области четырех человек проверяют на наличие коронавирусной инфекции: двух в первой житомирской городской больнице и в больнице Овруча, и еще двоих человек, которые вернулись из Венгрии - в Андрушевской районной больнице.

В городе Житомир обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

В больницу Коростышева Житомирской области с признаками заболевания COVID-19 попали супруги, которые контактировали с женщиной, умершей от коронавирусной инфекции и лечились самостоятельно.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.