Китай предоставит Украине экстренную гуманитарную помощь, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном

Фото: Страница Дениса Шмыгаля в Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном

Об этом написал в своем Facebook Денис Шмыгаль, информирует RegioNews.

"Вместе с Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса ", - сообщил премьер. - Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей"

Китай предложил предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

С послом Китая обсудили также торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинского-китайской межправительственной комиссии.

Разом із Dmytro Kuleba зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного... Опубліковано Денис Шмигаль Середа, 18 березня 2020 р.

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