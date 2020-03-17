"Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
Об этом заявил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко в Facebook, передает RegioNews.
Он отметил, что предприятие работает в штатном режиме, а наземный транспорт будет оптимизирован в режиме приостановки работы метро.
"Наше предприятие должно выполнять постановление Кабинета министров об ограничении количества пассажиров в подвижном составе 10 лицами. Мы понимаем, что физически сложно соблюсти выполнение такого требования в общественном транспорте. Поэтому мы призываем каждого пассажира к самосознанию", - говорится в сообщении.
Левченко уточнил, что изменений в расписании и количестве наземного транспорта не будет.
"Мы постараемся оптимизировать маршруты таким образом, чтобы максимально дублировать маршруты метрополитена", - сказал он.
Также директор "Киевпастранса" призвал столичную полицию помочь обеспечить правопорядок во время выполнения пассажирских перевозок.
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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