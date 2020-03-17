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17 марта 2020, 12:27 28

Стало известно, когда закроют метро в Киеве

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17 марта 2020, 12:27 28
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Киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров сегодня, 17 марта, в 23 часа вечера
Фото: flickr
Киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров сегодня, 17 марта, в 23 часа вечера

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что метрополитен города прекращает работу по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров до 3 апреля.

Кличко отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Мэр Киева призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.


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