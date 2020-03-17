Стало известно, когда закроют метро в Киеве
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает RegioNews.
Сообщается, что метрополитен города прекращает работу по решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановления кабинета министров до 3 апреля.
Кличко отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
Мэр Киева призвал киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.
13 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков из-за введения в Украине карантина ограничил доступ к зданию парламента всем. Это не касается только нардепов и помощников.
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