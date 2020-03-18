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18 марта 2020, 11:25 13

В Киеве - транспортный коллапс: маршрутки забиты, люди без масок

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18 марта 2020, 11:25 13
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По состоянию на утро 18 марта, ограничительные меры в наземном транспорте Киева не выполняются. Киевляне добираются до работы только наземным общественным транспортом, поскольку киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля
По состоянию на утро 18 марта, ограничительные меры в наземном транспорте Киева не выполняются. Киевляне добираются до работы только наземным общественным транспортом, поскольку киевский метрополитен приостановил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Прямой".

Из-за приостановки работы столичного метрополитена жителям Киева и гостям столицы приходится пользоваться наземным общественным транспортом. Однако, несмотря на принятие решения об обязательном наличии медицинской маски во время проезда в транспорте, пассажиров никто не контролирует, рассказывают журналисты.

Зайти в 8 утра в маршрутку или автобус было невозможно, поскольку из-за закрытия столичного метрополитена наземный общественный транспорт полностью заполнен. Жители Киева и гости столицы рассказывают, что контроля за пассажирами в маршрутках и автобусах нет.

"Ехал со станции метро" Харьковская ", там людей совсем нет, никто ничего не контролирует. Говорили, что будет полиция контролировать, но никого нет. Люди спокойно ходят. Хорошо, если два человека на всю маршрутку или автобус будут в масках", - рассказывает житель столицы.

Как известно, правительство приняло решение, согласно которому человек в транспорт пропускать только в масках. Но этого нет. По словам пассажиров, контроль невозможен, поскольку маски невозможно приобрести.

"Еду на Бессарабку, жду транспорт более полутора часов. Несколько автобусов проехало не останавливаясь, а в остальные просто невозможно попасть. Думаю, что большое скопление народа в автобусах и маршрутках очень опасно. Если отменили метро, ​​то надо было заменить подземку альтернативными средствами передвижения. Ведь это просто коллапс. Риск заражения еще больше, чем в метро. А одноразовая маска на Крещатике стоит 22 гривны", - говорит жительница Киева.

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Напомним, 17 марта с 23:00 киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров. В "Киевпастрансе" призвали соблюдать правила карантина в Киеве, и не превышать разрешенное количество людей в общественном транспорте.


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