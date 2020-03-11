Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса
Об этом на брифинге 11 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, в дальнейшем правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и принимать решения о приостановке с ними авиасообщения
"Сегодня действительно было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией. Пока что. В дальнейшем мы будем наблюдать. В тех странах, где будет развиваться параболически эта инфекция, мы будем также принимать соответствующие решения и прекращать авиасообщение", - отметил он.
Также Шмыгаль сообщил и о масштабном закрытии контрольно-пропускных пунктов Украины – с 219 работать будут только 49.
Напомним, 11 марта правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендовал народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.
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