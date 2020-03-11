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11 марта 2020, 17:36 4

Украина прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

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11 марта 2020, 17:36 4
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Украинские авиакомпании приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией
Фото: unsplash
Украинские авиакомпании приступили к реализации решения об отмене авиасообщения с Италией

Об этом на брифинге 11 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, в дальнейшем правительство будет следить за ситуацией с распространением коронавируса в других странах и принимать решения о приостановке с ними авиасообщения

"Сегодня действительно было решение и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией. Пока что. В дальнейшем мы будем наблюдать. В тех странах, где будет развиваться параболически эта инфекция, мы будем также принимать соответствующие решения и прекращать авиасообщение", - отметил он.

Также Шмыгаль сообщил и о масштабном закрытии контрольно-пропускных пунктов Украины – с 219 работать будут только 49.

Напомним, 11 марта правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендовал народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

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