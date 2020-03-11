ЕС выделит 25 млрд евро, чтобы побороть экономические последствия коронавируса

Лидеры стран Европейского союза в ходе трехчасовой видеоконференции договорились привлечь около 25 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями распространения коронавируса в Европейском Союзе

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Лидеры стран Европейского союза в ходе трехчасовой видеоконференции договорились привлечь около 25 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями распространения коронавируса в Европейском Союзе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на DW.

Сообщается, что 25 млрд евро будет инвестировано в экономику стран, наиболее пострадавших от эпидемии - Италию, Францию ​​и Германию.

"Мы должны замедлить распространение вируса, приняв соответствующие, пропорциональные меры", - заявил президент Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, лидеры стран Евросоюза решили действовать вместе и быстро, а министры здравоохранения и внутренних дел ЕС собираются ежедневно, чтобы обсудить совместные действия.

Напомним, на Кипре 9 марта были обнаружены два первых случая заболевания коронавирусом, заявил министр здравоохранения Константинос Иоанну, сообщает Cyprus News Agency. Таким образом, коронавирус обнаружен во всех странах ЕС.