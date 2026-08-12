Незаконно удерживали и избивали людей: в Одесской области подозрения получили еще четверо работников ТЦК

Фото: ДБР

Сотрудники ГБР при содействии Военной службы правопорядка установили еще четырех работников районного ТЦК и СП в Одесской области, подозреваемых в незаконном лишении свободы и насилии в отношении граждан

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий.

Таким образом, общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 13 человек.

В июне ГБР разоблачило группу из девяти человек – шестерых работников этого же районного ТЦК и СП и трех представителей местной общественной организации.

По версии следствия, они организовали незаконную доставку и содержание мужчин в помещениях ТЦК. Представители общественной организации, как отмечают правоохранители, помогали разыскивать людей и собирали информацию о них.

Следователи задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Людей незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Как известно, девять ранее разоблаченных участников группы уже находятся под стражей без права внесения залога.

Напомним, днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Тогда еще главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения должностных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.

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