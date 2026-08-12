Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: повреждены помещения и спецтехника
Ночью 12 августа российские войска атаковали беспилотниками территорию одного из подразделений ГСЧС в Херсоне
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате ударов повреждены помещения, специальная и инженерная техника. Возникли пожары.
К счастью, никто из спасателей не пострадал – личный состав находился в укрытии.
Напомним, 12 августа, около 01:40 российские войска атаковали "шахедами" Центральный район Херсона. Погибли два человека, еще двое – мужчина и женщина – пострадали.
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