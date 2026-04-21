Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК

Во вторник, 21 апреля, в соцсетях распространяется информация о стрельбе и погоне в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-каналы.

Пользователи сообщают, что на месте происшествия якобы проходит задержание людей в военной форме, а также упоминают участие силовиков.

Отдельные сообщения утверждают, что задержания могут касаться работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских. В результате взрыва пятеро правоохранителей получили осколочные ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали. Злоумышленник задержан.