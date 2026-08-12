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В Черниговской области произошла авария на энергообъекте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Без электроснабжения остались около 19 тысяч абонентов в Черниговском районе и городе Славутич.

Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома граждан.

Напомним, по состоянию на утро 12 августа самой сложной остается ситуация с электроэнергией в Одесской области – ночью враг в очередной раз нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры региона.