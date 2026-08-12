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12 серпня 2026, 12:45

Незаконно утримували та били людей: на Одещині підозри отримали ще четверо працівників ТЦК

12 серпня 2026, 12:45
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР за сприяння Військової служби правопорядку встановили ще чотирьох працівників районного ТЦК та СП на Одещині, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та насильстві щодо громадян

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 13 осіб.

У червні ДБР викрило групу з дев’яти людей – шістьох працівників цього ж районного ТЦК та СП і трьох представників місцевої громадської організації.

За версією слідства, вони організували незаконне доставлення та утримання чоловіків у приміщеннях ТЦК. Представники громадської організації, як зазначають правоохоронці, допомагали розшукувати людей та збирали інформацію про них.

Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими. Людей незаконно утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

Як відомо, дев'ятеро раніше викритих учасників групивже перебувають під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, вдень 21 квітня в Одесі на вулиці Балківській сталася стрілянина та погоня під час спецоперації, яку, за попередньою інформацією, проводили спецпризначенці Служба безпеки України. Метою операції було затримання співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними ЗМІ, затримані нібито намагалися застосувати силу до чоловіка та вимагали у нього гроші. Під час обшуку в транспорті, яким вони користувалися, виявили битки, кастети та готівку.

Згодом в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК.

Під час спецоперації правоохоронці затримали також й дільничного офіцера поліції.

Тоді ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський усунув від виконання службових обов'язків начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського РТЦК та СП.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

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