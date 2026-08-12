В Хмельницком поезд насмерть сбил 64-летнего велосипедиста

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком на железнодорожном переезде погиб 64-летний велосипедист. ДТП произошло 11 августа около 19:17 на железнодорожном переходе на улице Тупиковой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, электропоезд сообщением "Жмеринка – Гречаны" смертельно травмировал 64-летнего хмельничанина, переезжавшего на велосипеде.

Как установили полицейские, мужчина пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.

В результате наезда велосипедист получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Напомним, в Киевской области мужчина погиб под колесами поезда. Предварительно, он двигался вдоль железнодорожного пути, когда его сбил грузовой поезд. К сожалению, 50-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.