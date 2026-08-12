12:57  12 августа
В Сумах в квартире нашли мертвым 17-летнего парня
10:57  12 августа
В Киеве конфликт между мужчинами закончился стрельбой
01:55  12 августа
"Я лоханулась": Оля Полякова призналась, что она получит после развода с мужем
UA | RU
UA | RU
12 августа 2026, 12:10

В Хмельницком поезд насмерть сбил 64-летнего велосипедиста

12 августа 2026, 12:10
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком на железнодорожном переезде погиб 64-летний велосипедист. ДТП произошло 11 августа около 19:17 на железнодорожном переходе на улице Тупиковой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным правоохранителей, электропоезд сообщением "Жмеринка – Гречаны" смертельно травмировал 64-летнего хмельничанина, переезжавшего на велосипеде.

Как установили полицейские, мужчина пересекал переезд на запрещенный сигнал семафора, не учел опущенный шлагбаум и не отреагировал на неоднократные звуковые сигналы машиниста.

В результате наезда велосипедист получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Напомним, в Киевской области мужчина погиб под колесами поезда. Предварительно, он двигался вдоль железнодорожного пути, когда его сбил грузовой поезд. К сожалению, 50-летний мужчина умер в больнице от полученных травм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкий поезд железнодорожный переезд велосипедист мужчина
Во Львовской области грузовик насмерть сбил 34-летнего пешехода
12 августа 2026, 10:27
В Харькове женщина во время застолья ударила ножом мужчину
10 августа 2026, 21:30
В Ивано-Франковске мужчину нашли мертвым у многоэтажки
04 августа 2026, 09:39
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Россияне вторично ударили по чрезвычайным ситуациям в Краматорске: повреждена пожарная машина
12 августа 2026, 15:43
Пытал, насиловал и требовал 80 тысяч долларов: в Херсонской области будут судить российского спецназовца
12 августа 2026, 15:30
Около 35 незаконных миллионов: дело экс-главного психиатра ВСУ передали в суд
12 августа 2026, 14:55
В Харьковской области российская ракета попала в жилой дом
12 августа 2026, 14:35
На Киевщине змея укусила двухлетнего мальчика: ребенка спасли врачи
12 августа 2026, 14:32
Хроники войны за море: как Украина бьет по РФ
12 августа 2026, 14:11
Дочь забеременела в 16 лет: во Львовской области суд оштрафовал мать на 850 гривен
12 августа 2026, 13:58
В Полтавской области обезвредили неразорванную боевую часть российской ракеты
12 августа 2026, 13:42
Россияне ударили по подразделению ГСЧС в Херсоне: повреждены помещения и спецтехника
12 августа 2026, 13:25
Россия атакует Киев дронами: в столице работает ПВО
12 августа 2026, 13:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Виталий Шабунин
Юрий Касьянов
Сергей Фурса
Все блоги »