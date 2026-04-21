В Одессе со стрельбой задержали работников ТЦК: требовали $30 тыс. у мужчины – СМИ
В Одессе на улице Балковской днем прошла спецоперация с задержанием лиц в военной форме, сопровождавшаяся погоней и стрельбой
Об этом сообщают местные паблики и СМИ, в том числе "Думская", передает RegioNews.
По предварительной информации, операцию проводили сотрудники спецподразделения КОРД совместно с сотрудниками Службы безопасности.
Очевидцы, что задержанные могут являться сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. По неофициальным данным, их подозревают в вымогательстве денег в размере 30 тысяч долларов у мужчины, которому якобы угрожали оружием.
У них в авто нашли бить, кастеты, ножи и незарегистрированное огнестрельное оружие.
"Они реально собирались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя приняла их. Им будут инкриминироваться разбой", – отметил собеседник издания.
Также сообщается, что один из фигурантов пытался скрыться, однако впоследствии был задержан.
Официальное подтверждение этой информации. Правоохранительные органы ситуацию публично не комментировали.
Напомним, во вторник, 21 апреля, в соцсетях появилась информация о стрельбе и погоне в Одессе. Было известно, что на месте происшествия якобы проходит задержание людей в военной форме, а также упоминалось участие силовиков.