Одесский ТЦК подтвердил задержание военнослужащих: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Одесского областного ТЦК и СП.

В ведомстве заявляют, что заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Также подчеркивают, что любые нарушения закона в рядах Вооруженных сил Украины недопустимы, а очищение структуры от дискредитирующих службу является приоритетом.

Одесский областной ТЦК и СП призывает общественность и медиа воздерживаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации.

Дополнительные разъяснения обещают предоставить после уточнения официальных данных. Ведомство продолжает работу в штатном режиме.

По данным "Суспільного", в Одессе задержаны 8 военнослужащих ТЦК. Отмечается, что речь идет о представителях Пересыпского ТЦК и одном участковом, подозреваемых в вымогательстве 50 тысяч долларов.

Информации о пострадавших в результате задержания нет.

Напомним, во вторник, 21 апреля, в соцсетях появилась информация о стрельбе и погоне в Одессе. Впоследствии стало известно, что в городе на улице Балковской днем прошла спецоперация по задержанию лиц в военной форме. Те вроде бы требовали деньги у мужчины.