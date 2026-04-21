21 апреля 2026, 15:58

После задержания военных ТЦК в Одессе Сырский принял кадровые решения

21 апреля 2026, 15:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
После задержания работниками СБУ военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе в Вооруженных Силах Украины начали служебное расследование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Сухопутных войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручено провести служебное расследование по данному факту.

"Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить надлежащую правовую оценку", – отметили в Сухопутных войсках.

Стрельба и погоня за ТЦК в Одессе: что известно

Днем 21 апреля в Одесси по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса стрельба расследование задержание отстранение ТЦК Сырский Александр Станиславович
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
