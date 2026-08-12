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12 августа 2026, 12:30

На Закарпатье женщину осудили за видео с украинской артиллерией в TikTok

12 августа 2026, 12:30
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Фото из открытых источников
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На Закарпатье женщину судили по видео в соцсети. Она опубликовала видео с перемещением военной техники

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В мае прошлого года женщина сняла по телефону перемещение украинской артиллерийской установки в Хустском районе. Видео она опубликовала в TikTok.

На суде она признала вину. Также оказалось, что она содержит двух малолетних детей.

Суд признал ее виновной. Женщине назначили лишение свободы на три года, но освободили от отбывания наказания с испытанием, установив один год испытательного срока. Также у нее конфисковали ее iPhone XS.

Напомним, ранее на Оболони во время открытия багажника взорвался внедорожник, ранен военнослужащий, следователи квалифицировали произошедшее как теракт.

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