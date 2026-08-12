Фото: полиция

После очередной воздушной атаки РФ на территории Полтавской области была обнаружена боевая часть ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ракета не сдетонировала во время падения и представляла угрозу местным жителям.

Взрывотехники обследовали боеприпас, обезвредили его и транспортировали на специально оборудованную площадку для дальнейшего контролируемого подрыва.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя к ним приближаться или трогать – о находке следует сразу сообщать по номеру 102.

Напомним, в Одессе взрывотехники изъяли обломки вражеского БПЛА с осколочно-фугасной боевой частью, попавшего в квартиру многоэтажки ночью 12 августа.