Дочь забеременела в 16 лет: во Львовской области суд оштрафовал мать на 850 гривен

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Об этом сообщает NTA со ссылкой на материалы Жовковского районного суда, передает RegioNews.

Правоохранители установили факт сексуальных отношений между несовершеннолетними, в результате которых 16-летняя девушка забеременела. После этого полицейские составили в отношении ее матери административный протокол за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Она заявила, что надеется, что дочь больше не будет допускать подобные поступки.

Суд, учитывая признание вины и искреннее покаяние женщины, назначил ей административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Кроме того, мать должна уплатить 665 гривен судебного сбора.

В судебном реестре пока нет информации о привлечении к ответственности несовершеннолетнего парня, который является отцом ребенка.

Напомним, в Ровно у матери забрали младенца из-за антисанитарных условий и ненадлежащего ухода. Женщина ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота наркотиков и домашнего насилия, состоя на учете как обидчик.