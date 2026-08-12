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12 августа 2026, 13:00

На Прикарпатье ТЦК оштрафовал ветерана

12 августа 2026, 13:00
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Фото из открытых источников
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На Прикарпатье мужчина обратился в суд. Это произошло после того, как он получил от ТЦК штраф в размере 17 тысяч гривен

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе правоохранители позвонили по телефону мужчине и сообщили, что он находится в розыске из-за неявки по повестке в ТЦК. В тот же день он пришел в ТЦК, где его заверили, что штраф отменен. Однако 23 апреля мужчина получил уведомление об открытии исполнительного производства.

Мужчина рассказал, что он служил в армии с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. После полученной контузии он завершил службу. Также он получил удостоверение ветерана войны и считал, что отсрочку от мобилизации ему предоставят автоматически.

Представительница ТЦК водночач заявила, что в реестре не было этих данных, потому что мужчина не обновил информацию. Именно поэтому, по ее словам, ТЦК попросили его явиться за повесткой, которую прислали по почте.

Однако суд заявил, что ТЦК не предоставил надлежащих доказательств, подтверждающих факт направления именно этой повестки, ее вручение мужчине или его отказу от получения. В результате суд отменил штраф.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали.

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