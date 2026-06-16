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16 июня 2026, 17:50

"Улучшали показатели" из-за пыток: в Одесской области задержаны 9 работников РТЦК и их сообщники

16 июня 2026, 17:50
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Фото: ДБР
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Сотрудники ДБР разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews .

По данным следствия, для улучшения показателей мобилизации шесть чиновников РТЦК организовали противоправный механизм доставки и содержания мужчин. К деятельности они привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать информацию о них.

Сотрудники ДБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими. Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Также следствием установлены отдельные факты совершения потерпевших насильственных действий сексуального характера.

Во время обысков правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые использовались для физического воздействия на граждан.

В настоящее время задержаны девять участников группы. Им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназовцы Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.

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