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12 августа 2026, 11:43

На Закарпатье ликвидировали два пожара на мусорных свалках

12 августа 2026, 11:43
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Фото: ГСЧС
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В течение 11 августа спасатели тушили пожары на двух мусорных свалках в Хустском и Мукачевском районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Первый вызов поступил в 11:00 из села Велятино, где вспыхнула стихийная свалка. К ликвидации огня привлекли огнеборцев из Вышково и Тячева, спецтехнику громады, экскаватор и БПЛА для мониторинга. В 14:30 пожар на площади 300 кв. м полностью ликвидировали.

Второе возгорание произошло около 20:00 на полигоне твердых бытовых отходов в Сваляве. Спасатели за час ликвидировали пожар, уничтоживший мусор на площади 30 кв. м.

Причины обоих пожаров устанавливают специалисты.

Напомним, 10 августа в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек.

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Закарпатье спасатели пожар мусорная свалка Свалка ГСЧС
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