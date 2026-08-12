На Закарпатье ликвидировали два пожара на мусорных свалках
В течение 11 августа спасатели тушили пожары на двух мусорных свалках в Хустском и Мукачевском районах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Первый вызов поступил в 11:00 из села Велятино, где вспыхнула стихийная свалка. К ликвидации огня привлекли огнеборцев из Вышково и Тячева, спецтехнику громады, экскаватор и БПЛА для мониторинга. В 14:30 пожар на площади 300 кв. м полностью ликвидировали.
Второе возгорание произошло около 20:00 на полигоне твердых бытовых отходов в Сваляве. Спасатели за час ликвидировали пожар, уничтоживший мусор на площади 30 кв. м.
Причины обоих пожаров устанавливают специалисты.
Напомним, 10 августа в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек.