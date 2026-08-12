Россия атакует Киев дронами: в столице работает ПВО

Иллюстративное фото: Генштаб

В Киеве силы противовоздушной обороны работают по российским ударным беспилотникам

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – отметил городской голова.

Как известно, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Напомним, утром 12 августа российские войска снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий. Также пострадал 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения.