23 апреля 2026, 13:13

Под Луцком мужчина и военный ТЦК упали с крыши дома: детали инцидента

23 апреля 2026, 13:13
В сети появилось видео инцидента под Луцком на Волыни, где во время задержания мужчину сбросили с крыши дома люди в военной форме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Местные медиа пишут, что представители ТЦК якобы ворвались на частную территорию, поднялись по лестнице на крышу и насильно сняли мужчину.

В телеграмм-каналах появились видео, на которых мужчина в военной форме лезет на крышу частного дома за мужем в гражданской одежде, пытаясь задержать его.

Это все снимают очевидцы, которым мужчина в форме заявляет: "Молодежь, примем всех, кто снимает, я базарю. Найдем".

"Бери ствол, сейчас будем еба*ить по ногам",– добавил он, обращаясь к другим мужчинам, которые были вместе с ним.

После этого мужчина в форме сбрасывает человека в гражданском с крыши дома и падает вместе с ним. Дальше гражданского за руки и ноги силой потащили к авто.

Событие СМИ прокомментировали в Волынском областном ТЦК и СП.

По информации прессслужбы, в селе Струмовка во время совместных мероприятий по уведомлению населения представители ТЦК и СП вместе с полицейскими обнаружили автомобиль, водитель которого, заметив группу, пытался избежать проверки и не выполнял требования об остановке.

Впоследствии мужчина покинул транспортное средство и скрылся на территории частной застройки, где поднялся на крышу дома.

Там он, по данным ТЦК, просил помощи из-за страха высоты, но долгое время не соглашался спускаться. Ему предоставили стремянку для безопасного спуска, однако мужчина забрал ее на крышу и не воспользовался ею. При попытке установить контакт и помочь спуститься между ним и военнослужащим возникла толкотня, в результате которой оба упали с крыши.

Мужчину доставили в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, серьезных телесных повреждений он не получил.

Напомним, в Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием. Известно, что мужчина был сотрудником исправительной колонии, и по закону у него была отсрочка. Суд проанализировал материалы дела и принял сторону мужчины. Приказ о его мобилизации был отменен.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
