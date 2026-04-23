Под Луцком мужчина и военный ТЦК упали с крыши дома: детали инцидента

В сети появилось видео инцидента под Луцком на Волыни, где во время задержания мужчину сбросили с крыши дома люди в военной форме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Местные медиа пишут, что представители ТЦК якобы ворвались на частную территорию, поднялись по лестнице на крышу и насильно сняли мужчину.

В телеграмм-каналах появились видео, на которых мужчина в военной форме лезет на крышу частного дома за мужем в гражданской одежде, пытаясь задержать его.

Это все снимают очевидцы, которым мужчина в форме заявляет: "Молодежь, примем всех, кто снимает, я базарю. Найдем".

"Бери ствол, сейчас будем еба*ить по ногам",– добавил он, обращаясь к другим мужчинам, которые были вместе с ним.

После этого мужчина в форме сбрасывает человека в гражданском с крыши дома и падает вместе с ним. Дальше гражданского за руки и ноги силой потащили к авто.

Событие СМИ прокомментировали в Волынском областном ТЦК и СП.

По информации прессслужбы, в селе Струмовка во время совместных мероприятий по уведомлению населения представители ТЦК и СП вместе с полицейскими обнаружили автомобиль, водитель которого, заметив группу, пытался избежать проверки и не выполнял требования об остановке.

Впоследствии мужчина покинул транспортное средство и скрылся на территории частной застройки, где поднялся на крышу дома.

Там он, по данным ТЦК, просил помощи из-за страха высоты, но долгое время не соглашался спускаться. Ему предоставили стремянку для безопасного спуска, однако мужчина забрал ее на крышу и не воспользовался ею. При попытке установить контакт и помочь спуститься между ним и военнослужащим возникла толкотня, в результате которой оба упали с крыши.

Мужчину доставили в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, серьезных телесных повреждений он не получил.

Напомним, в Харькове ТЦК мобилизовали мужчину с бронированием. Известно, что мужчина был сотрудником исправительной колонии, и по закону у него была отсрочка. Суд проанализировал материалы дела и принял сторону мужчины. Приказ о его мобилизации был отменен.