Фото: полиция

ДТП произошло в субботу, 13 июня, около 12:30 между селами Кугаевцы и Почапинцы Каменец-Подольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Audi A6 не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет, где перевернулся.

От полученных травм 35-летний водитель и 36-летняя пассажирка погибли на месте. Спасатели деблокировали тела погибших из покореженного салона авто.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 11 июня в Кировоградской области произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и влетел под грузовик MAN. Водитель легковушки погиб на месте.