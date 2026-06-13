Фото: ГСЧС

ДТП произошло в субботу, 13 июня, около 11:00 на автодороге в город Шептицкий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На дороге столкнулись автомобили Renault Megane и Peugeot Partner.

В результате удара водитель Peugeot получила травмы, несовместимые с жизнью. Она погибла на месте. Тело женщины зажало деформированными конструкциями авто, и чрезвычайным людям пришлось деблокировать погибшую с помощью специального инструмента.

В автомобиле Renault также оказались заблокированы водитель и пассажир. С помощью гидравлического инструмента спасатели высвободили пострадавших из покореженного авто салона и передали медикам "скорой". Обоих пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 13 июня на Хмельнитчине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир погибли на месте.