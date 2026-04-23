В Киеве задержали мужчину и женщину, которые за 20 тысяч долларов обещали выпустить мужчину из помещения ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении мужчине и женщине, которые за деньги предлагали помочь мужчине выйти из помещения ТЦК и СП, где он должен был пройти ВЛК.

Киевлян задержали на улице работники ТЦК и СП и полиции Он вместе с другими задержанными был доставлен для прохождения ВЛК. Там мужчина познакомился с другим мужчиной, который расспрашивал его о жизни, работе, семье и узнал номер мобильного телефона его гражданской жены.

"После этого жене позвонила женщина и сообщила, что знает все "проблемы ее мужа" и предложила свою помощь в "освобождении его с помещением ТЦК и СП". Сделать это предлагали за 20 тыс. долларов США. При этом деньги нужно заплатить уже через несколько часов, потому что позже, по ее словам, мужчину заберет военная часть."

Уже через пять часов под контролем правоохранителей гражданская жена задержанного передала женщине и мужчине 20 тыс. долларов США.

При получении денег правоохранители задержали 28-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн для каждого из подозреваемых.

