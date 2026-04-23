12:16  23 апреля
Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного
09:43  23 апреля
На Львовщине легковушка влетела в отбойник: водитель погибла
08:59  23 апреля
Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2026, 15:41

В Киеве задержали сообщников, требовавших 20 тыс. долларов за выход с территории ТЦК

Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые за 20 тысяч долларов обещали выпустить мужчину из помещения ТЦК. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении мужчине и женщине, которые за деньги предлагали помочь мужчине выйти из помещения ТЦК и СП, где он должен был пройти ВЛК.

Киевлян задержали на улице работники ТЦК и СП и полиции Он вместе с другими задержанными был доставлен для прохождения ВЛК. Там мужчина познакомился с другим мужчиной, который расспрашивал его о жизни, работе, семье и узнал номер мобильного телефона его гражданской жены.

"После этого жене позвонила женщина и сообщила, что знает все "проблемы ее мужа" и предложила свою помощь в "освобождении его с помещением ТЦК и СП". Сделать это предлагали за 20 тыс. долларов США. При этом деньги нужно заплатить уже через несколько часов, потому что позже, по ее словам, мужчину заберет военная часть."

Уже через пять часов под контролем правоохранителей гражданская жена задержанного передала женщине и мужчине 20 тыс. долларов США.

При получении денег правоохранители задержали 28-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 1 млн грн для каждого из подозреваемых.

Напомним, что ранее в Днепре разоблачили медика, которая вместе с сыном организовала схему. Она хотела "заработать" на решениях ВЛК .

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Киев задержание взятка
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Полиция Харьковщины разоблачила военную медикиню, которая торговала выводами ВЛК
23 апреля 2026, 15:57
В 14 ОМБр прокомментировали сообщение об отсутствии пищи и связи у бойцов
23 апреля 2026, 15:48
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
23 апреля 2026, 14:41
Подростков готовили к терактам в школах в Кировоградской и Одесской областях – СБУ
23 апреля 2026, 14:25
В Одессе выбирают меру пресечения работникам ТЦК по делу о вымогательстве
23 апреля 2026, 13:56
Более 3,5 тыс. ФЛП на 400 магазинов: на Полтавщине крупнейшая локальная сеть "дробила бизнес"
23 апреля 2026, 13:44
Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState
23 апреля 2026, 13:28
Под Луцком мужчина и военный ТЦК упали с крыши дома: детали инцидента
23 апреля 2026, 13:13
На Буковине мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: его задержали
23 апреля 2026, 12:45
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »