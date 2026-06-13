13:54  13 июня
Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика
12:58  13 июня
В Одесском районе мужчина заблудился в катакомбах: его искали всю ночь
16:38  13 июня
Пытался обжаловать приговор: суд оставил за решеткой 77-летнего жителя Днепра за изнасилование двух девочек
UA | RU
UA | RU
13 июня 2026, 17:36

В Харьковской области велосипедист подорвался на мине

13 июня 2026, 17:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Очередной случай подрыва на вражеской мине произошел в субботу, 13 июня, в Харьковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья Дергачевской общины 38-летний мужчина ехал на велосипеде и наехал на неизвестное взрывное устройство.

В результате взрыва мужчина получил ранения. Медики госпитализировали его в областную клиническую больницу Харькова.

Напомним, 28 мая на Харьковщине в лесополосе два подростка подорвались на неизвестном предмете. Пострадавших парня и девушку 16 лет госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война происшествия подрыв пострадавший
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
В Херсоне легковушка врезалась в бетонный столб: погибла пассажирка, три человека в больнице
13 июня 2026, 16:53
Пытался обжаловать приговор: суд оставил за решеткой 77-летнего жителя Днепра за изнасилование двух девочек
13 июня 2026, 16:38
Авиаудар по Славянску: количество пострадавших увеличилось
13 июня 2026, 15:55
Обещание добавить денег военным – это индексация, а не реформа
13 июня 2026, 15:26
В Хмельницкой области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: погибли водитель и пассажирка
13 июня 2026, 14:50
Силы обороны поразили объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области
13 июня 2026, 14:21
Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика
13 июня 2026, 13:54
Россияне сбросили три КАБа на центр Славянска: повреждены более 20 многоэтажек, есть раненые
13 июня 2026, 13:40
В Одесском районе мужчина заблудился в катакомбах: его искали всю ночь
13 июня 2026, 12:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »