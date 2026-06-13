Иллюстративное фото: ГСЧС

Очередной случай подрыва на вражеской мине произошел в субботу, 13 июня, в Харьковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья Дергачевской общины 38-летний мужчина ехал на велосипеде и наехал на неизвестное взрывное устройство.

В результате взрыва мужчина получил ранения. Медики госпитализировали его в областную клиническую больницу Харькова.

Напомним, 28 мая на Харьковщине в лесополосе два подростка подорвались на неизвестном предмете. Пострадавших парня и девушку 16 лет госпитализировали.