Фото: ГСЧС

Мужчину, заблудившегося в лабиринтах катакомб, разыскали и вывели на поверхность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Инцидент произошел 12 июня в селе Усатово. 47-летний мужчина спустился в подземные ходы прямо на территории собственного домовладения, однако долго не возвращался. На его поиски отправились спасатели, разведывательная группа спелеологов ОО "Поиск", а также представители Ассоциации добровольных пожарных Украины и Красного Креста.

Поисковые работы не прекращались и ночью, несмотря на сложные условия подземных лабиринтов. Пропавшего мужчину удалось найти и сопроводить на поверхность. Более 9 часов он бродил в подземных лабиринтах и не мог самостоятельно найти выход.

Спасатели в который раз напоминают, что катакомбы являются зоной повышенной опасности. Самостоятельное посещение подземных лабиринтов без должной подготовки, снаряжения и сопровождения специалистов строго-настрого запрещено, ведь это может стоить жизни.

Напомним, вечером 8 июня в Одесской области мужчину привалило бетонной плитой в заброшенном здании. Его вытащили благодаря помощи местного фермера, предоставившего автокран.