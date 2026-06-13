Фото: ОВА

В течение дня российские войска почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область. Враг использовал беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Под ударом оказались пять районов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине от обстрелов страдали Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская громады. Повреждены административное здание, предприятие, частные дома и автомобили.

На Синельниковщине под ударом оказались Шахтерская и Васильковская громады. Там повреждены многоэтажка, частный дом и хозяйственная постройка. Из-за обстрела пострадал 63-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе россияне попали по Кривому Рогу, а также по Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждения получили инфраструктурные объекты, частный дом, магазин и грузовики.

В Павлограде в результате атак повреждены частные дома.

В Каменском из-за обстрелов повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, около 10:45 13 июня российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомбы. Число пострадавших возросло до шести.