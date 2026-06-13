Давайте не будем называть "реформой" обещание немного добавить деньжат военным, защищающим страну

Давайте не будем называть "реформой" обещание немного добавить деньжат военным, защищающим страну

Фото: из открытых источников

Это можно назвать "индексацией", или устранением жгучей несправедливости, но не реформой.

За 30 тыс. вы сейчас немного найдете желающих не только служить, но и работать в тылу.

Забронированные "дроноделы", те, кто под защитой трудового кодекса собирают дроны из китайских комплектующих, получают в тылу 50-150 тыс. грн, а военный-оператор тех же дронов, которой круглосуточно управляет этими дронами, сейчас получает 20 тыс. грн, а будет получать 30 тыс. грн. Если повезет, то 30+30 тыс.

Когда я мобилизовался в 2022 году, у всех военных была "тридцатка", и тогда никто не получал менее 50 тыс., и это были существенно другие деньги. Поэтому минимальные "30" где-то в два раза меньше того, с чем мы начинали войну.

О контрактах вообще какой-то позор. Вы хотите, чтобы мы, кто уже много лет воюет, подписали контракты еще на год или два, так же как и те, кто сейчас приходит воевать?.. А где справедливость?.. Где обещаны увольнения, демобилизация?..

Мы понимаем, что денег на войско не хватает, что мобилизация не может обеспечить армию достаточным ресурсом для демобилизации, но тогда не будем называть эту всю историю "реформой".

Реформа – это больше. Хорошим началом реформы было бы восстановление срочной службы или мобилизации молодежи в тыловые подразделения, подразделения ПВО, подразделения охраны и прикрытие госграницы.

Реформа должна быть направлена на поощрение женщин для службы в тыловых, зенитных подразделениях. Есть смысл создавать чисто женские подразделения для комфортного прохождения службы.

Такие действия добавили бы нам до 200 тыс. бойцов.

Реформа – это в первую очередь улучшение качества командования, и это не решается простым увеличением окладов командиров в два раза. Нужен юридический механизм быстрого роста талантливых менеджеров, попадающих в армию рядовыми, на высокие командные должности. Нужен механизм отстранения от командных должностей тех, кто не имеет никаких способностей для управленческой работы.

Нужно наконец ликвидировать "военные кафедры", и пересмотреть офицерские звания, которые были присвоены их выпускникам. Многие такие "офицеры" совершенно не могут выполнять свои командирские функции.

Реформа – это процесс модернизации войск, а не просто раздача денег, суммы которых вызывают только улыбку.