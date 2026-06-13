В Украине существенно повысят стипендии студентам
С нового учебного года украинские студенты будут получать повышенные стипендии
Об этом говорится в сообщении Кабинета министров, передает RegioNews.
В госбюджете Украины на 2026 год заложили 6,6 миллиарда гривен на выплату академических и именных стипендий для студентов. Это на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.
Повышенные стипендии студенты начнут получать с 1 сентября 2026 года:
- стипендия президента Украины вырастет с 10 тыс. грн до 20 тыс. грн в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины – с 4400 грн до 8800 грн;
- стипендия Кабинета министров – с 4000 грн до 8000 грн;
- минимальная академическая стипендия – с 2000 грн до 4000 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) – с 2910 грн до 5820 грн;
- стипендия по отраслевому принципу – с 2550 грн. до 5100 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3710 грн до 7420 грн.
Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:
- стипендия президента Украины вырастет с 7600 грн до 15 200 грн;
- стипендия Верховной Рады – с 3320 грн до 6640 грн;
- минимальная академическая стипендия – с 1510 грн до 3020 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) – с 2197 грн до 4394 грн;
- стипендия по отраслевому принципу – с 1930 грн до 3860 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2809 грн до 5618 грн.
Напомним, 10 июня Верховная Рада приняла законопроект №6506-1, предусматривающий усиление социальных гарантий для работников ГСЧС и Нацполиции. Документ устанавливает минимальный должностной оклад на уровне 10 прожиточных минимумов, что составляет около 33280 гривен.
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