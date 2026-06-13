Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили цех подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

Этот объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам в нефтеперерабатывающие предприятия и экспортную инфраструктуру РФ. В частности, там собирают и готовят нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения и смежных месторождений в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Республике Калмыкия.

Кроме того, украинские бойцы поразили пункты управления врага в районах Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также поражены пункты управления БпЛА в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Среди прочего, под огонь ВСУ попали районы сосредоточения личного состава врага в районах Соледара и Успеновки Донецкой области, Голубовки Харьковской области, Привольного Запорожской области, Колотиловки Белгородской области РФ, а также Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области РФ.

Силы обороны Украины продолжат системно понижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.

Напомним, в ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ. ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ.