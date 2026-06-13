Фото: полиция

ДТП произошло в пятницу, 12 июня, около 19:30 в Центральном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Opel Insignia двигался по проспекту Национальной гвардии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.

От полученных травм 37-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Сам 27-летний водитель получил многочисленные переломы, его госпитализировали в травматическое отделение. Также тяжелые травмы получили еще двое пассажиров: 15-летнюю девушку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, рубленой раной головы и травмой живота, а 20-летнего парня – с переломом бедра.

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство. Виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Будет назначен ряд экспертиз, следственные действия продолжаются.

Напомним, днем 13 июня на Хмельнитчине автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водитель и пассажирка погибли на месте.