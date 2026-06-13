13:54  13 июня
Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика
12:58  13 июня
В Одесском районе мужчина заблудился в катакомбах: его искали всю ночь
09:56  13 июня
Ночной налет "шахедов" на Николаев: среди пострадавших – ребенок
UA | RU
UA | RU
13 июня 2026, 13:54

Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика

13 июня 2026, 13:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла вечером 12 июня в одном из сел Буджацкой громады в Болградском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Семья приехала из соседней области в гости к дедушке. Пока взрослые занимались делами по хозяйству, малыш, которому еще не исполнилось двух лет, остался без присмотра и незаметно вышел со двора.

По словам родителей, уже через несколько минут они заметили пропажу сына и бросились на поиски, однако самостоятельно найти его не смогли.

К поискам подключились местные жители. Менее чем за час ребенка без признаков жизни обнаружили в реке, протекающей неподалеку от дома дедушки.

Тело мальчика направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

В полиции отмечают, что семья на учете не находилась и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По данному факту открыто производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай". Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
происшествия трагедия ребенок Одесская область утопление
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
В Хмельницкой области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: погибли водитель и пассажирка
13 июня 2026, 14:50
Силы обороны поразили объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области
13 июня 2026, 14:21
Россияне сбросили три КАБа на центр Славянска: повреждены более 20 многоэтажек, есть раненые
13 июня 2026, 13:40
В Одесском районе мужчина заблудился в катакомбах: его искали всю ночь
13 июня 2026, 12:58
В центре Днепра произошел конфликт со стрельбой
13 июня 2026, 12:26
В Киеве на Троещине из 6-метровой глубины озера вытащили тело подростка
13 июня 2026, 11:49
Почему сайт остается одним из самых ценных цифровых активов бизнеса
13 июня 2026, 11:25
В Житомире группа детей от 9 до 13 лет совершила серию преступлений
13 июня 2026, 10:51
Смерть военного в столичной больнице: полиция открыла дело, в медучреждении обнаружили нарушение
13 июня 2026, 10:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »