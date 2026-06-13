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Трагедия произошла вечером 12 июня в одном из сел Буджацкой громады в Болградском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Семья приехала из соседней области в гости к дедушке. Пока взрослые занимались делами по хозяйству, малыш, которому еще не исполнилось двух лет, остался без присмотра и незаметно вышел со двора.

По словам родителей, уже через несколько минут они заметили пропажу сына и бросились на поиски, однако самостоятельно найти его не смогли.

К поискам подключились местные жители. Менее чем за час ребенка без признаков жизни обнаружили в реке, протекающей неподалеку от дома дедушки.

Тело мальчика направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

В полиции отмечают, что семья на учете не находилась и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.

По данному факту открыто производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай". Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.