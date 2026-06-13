Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика
Трагедия произошла вечером 12 июня в одном из сел Буджацкой громады в Болградском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Семья приехала из соседней области в гости к дедушке. Пока взрослые занимались делами по хозяйству, малыш, которому еще не исполнилось двух лет, остался без присмотра и незаметно вышел со двора.
По словам родителей, уже через несколько минут они заметили пропажу сына и бросились на поиски, однако самостоятельно найти его не смогли.
К поискам подключились местные жители. Менее чем за час ребенка без признаков жизни обнаружили в реке, протекающей неподалеку от дома дедушки.
Тело мальчика направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.
В полиции отмечают, что семья на учете не находилась и ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.
По данному факту открыто производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай". Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, поздно вечером 11 июня в Киеве на Троещине подросток утонул в озере Верхнее Выгуровское. Тело парня обнаружили на следующий день на глубине шести метров и на расстоянии около 20 метров от берега.