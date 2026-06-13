Авиаудар по Славянску: количество пострадавших увеличилось
Выросло количество пострадавших в результате обстрела центральной части Славянска
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Известно о 6 раненых, среди них – девятилетний мальчик.
"Две женщины среди пострадавших госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. Всем остальным, в том числе ребенку, помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.
Напомним, около 10:45 13 июня российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомбы. Ранее сообщалось о трех пострадавших женщинах.
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
В Харьковской области велосипедист подорвался на мине
13 июня 2026, 17:36В Херсоне легковушка врезалась в бетонный столб: погибла пассажирка, три человека в больнице
13 июня 2026, 16:53Пытался обжаловать приговор: суд оставил за решеткой 77-летнего жителя Днепра за изнасилование двух девочек
13 июня 2026, 16:38Обещание добавить денег военным – это индексация, а не реформа
13 июня 2026, 15:26В Хмельницкой области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: погибли водитель и пассажирка
13 июня 2026, 14:50Силы обороны поразили объект нефтетранспортной инфраструктуры в Волгоградской области
13 июня 2026, 14:21Приехали в гости к дедушке: в Одесской области в реке нашли мертвым маленького мальчика
13 июня 2026, 13:54Россияне сбросили три КАБа на центр Славянска: повреждены более 20 многоэтажек, есть раненые
13 июня 2026, 13:40В Одесском районе мужчина заблудился в катакомбах: его искали всю ночь
13 июня 2026, 12:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США