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13 июня 2026, 15:55

Авиаудар по Славянску: количество пострадавших увеличилось

13 июня 2026, 15:55
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Фото: ГВА
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Выросло количество пострадавших в результате обстрела центральной части Славянска

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Известно о 6 раненых, среди них – девятилетний мальчик.

"Две женщины среди пострадавших госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. Всем остальным, в том числе ребенку, помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.

Напомним, около 10:45 13 июня российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомбы. Ранее сообщалось о трех пострадавших женщинах.

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