Фото: ГВА

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

Известно о 6 раненых, среди них – девятилетний мальчик.

"Две женщины среди пострадавших госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. Всем остальным, в том числе ребенку, помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.

Напомним, около 10:45 13 июня российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска. Враг сбросил на город три управляемых авиабомбы. Ранее сообщалось о трех пострадавших женщинах.