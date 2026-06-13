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Пытался обжаловать приговор: суд оставил за решеткой 77-летнего жителя Днепра за изнасилование двух девочек
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13 июня 2026, 16:38

Пытался обжаловать приговор: суд оставил за решеткой 77-летнего жителя Днепра за изнасилование двух девочек

13 июня 2026, 16:38
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Иллюстративное фото: pixabay
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Апелляционный суд оставил без изменений приговор 77-летнему жителю Днепра, приговоренного к 15 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальное насилие в отношении детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступления были совершены в 2023 году. Мужчина жил в одной квартире с сожительницей своего внука и ее 7-летней дочерью. Используя отсутствие матери и беспомощное состояние ребенка, мужчина неоднократно насиловал девочку. Кроме этого, следствие доказало факт совершения действий сексуального характера в отношении 8-летней подруги ребенка, пришедшей в гости. Вторая девочка сразу рассказала обо всем родителям, которые и вызвали полицию.

Суд первой инстанции 6 июня 2025 назначил мужчине 15 лет тюрьмы по ч. 4 ст. 152 и ч. 6 ст. 153 УК Украины. Однако осужденный подал апелляцию, не признавая своей вины. 8 июня 2026 года апелляционный суд окончательно отклонил его жалобу, и приговор вступил в законную силу.

Отмечается, что назначенное наказание – максимально возможное, поскольку, учитывая возраст осужденного, срок лишения свободы не может превышать 15 лет.

Напомним, на Черниговщине осудили мужчину за изнасилование 12-летней падчерицы. Злоумышленник уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

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