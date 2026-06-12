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12 июня 2026, 13:23

Наркобизнес и "вечеринки": в Киеве разоблачили 50-летнего наркоторговца

12 июня 2026, 13:23
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали 50-летнего жителя Киева, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Во время обыска в его квартире изъято более 2,5 кг запрещенных веществ ориентировочной стоимостью около 5 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

По данным следствия, правоохранители получили информацию о жителе района, который организовал канал поставки наркотиков и сбывал их преимущественно своим знакомым, передавая "из рук в руки". В дальнейшем оперативники задокументировали его противоправную деятельность.

Во время санкционированного обыска в доме фигуранта обнаружен значительный состав наркотических и психотропных веществ, среди которых каннабис, кетамин, галлюциногенные грибы, MDMA, амфетамин, таблетки MDMA и марки LSD.

Кроме того, установлено, что помещение подозреваемого фактически использовалось как место систематического употребления наркотиков. По данным следствия, там регулярно собирались знакомые фигуранта, где совместно употребляли запрещенные вещества и организовывали так называемые "тематические вечеринки".

Мужчина задержан. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины – незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине полицейские разоблачили преступную группу в составе 10 человек, причастных к сбыту психотропных веществ. Организатор включил в преступную деятельность еще 9 человек и наладил схему сбыта психотропных веществ.

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Киев наркотики наркобизнес полиция подозреваемый психотроп вечеринка
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