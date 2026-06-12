Фото: Укрзализныця

Из-за высокого спроса на путешествия к горам "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

В Карпаты назначили следующие дополнительные поезда:

№251/252 Киев – Рахов – Киев;

№277/278 Киев – Мукачево – Киев.

Поезда отправятся из столицы 12 и 14 июня, а в обратном направлении – 13 и 15 июня.

Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно были отремонтированы на собственных мощностях компании.

Билеты на эти рейсы уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что в Украине запустили динамическое ценообразование на часть ж/д билетов. В частности, цены в премиумсегменте будут колебаться в зависимости от ряда факторов.