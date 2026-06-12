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12 июня 2026, 12:54

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Карпаты

12 июня 2026, 12:54
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Фото: Укрзализныця
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Из-за высокого спроса на путешествия к горам "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

    В Карпаты назначили следующие дополнительные поезда:

    • №251/252 Киев – Рахов – Киев;
    • №277/278 Киев – Мукачево – Киев.

    Поезда отправятся из столицы 12 и 14 июня, а в обратном направлении – 13 и 15 июня.

    Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно были отремонтированы на собственных мощностях компании.

    Билеты на эти рейсы уже доступны в приложении и на сайте "Укрзализныци".

    Ранее сообщалось, что в Украине запустили динамическое ценообразование на часть ж/д билетов. В частности, цены в премиумсегменте будут колебаться в зависимости от ряда факторов.

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    Украина Карпаты Укрзализныця поезд дополнительные рейсы
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