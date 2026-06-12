Фото: ГСЧС

Трагедия произошла вечером 10 июня в Шепетовщине. Во время отдыха на местном пруду в поселке Ямполь утонули два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Тело 64-летней женщины из воды до приезда спасателей вытащили местные жители. Чрезвычайники на лодке обследовали водоем и обнаружили тело 12-летней девочки.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, 10 июня в Житомирской области водолазы достали из реки Уж тело 31-летнего мужчины, который пошел купаться и пропал. Тело погибшего обнаружили на глубине двух метров и на расстоянии около шести метров от берега.