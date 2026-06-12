Легковушка оказалась на крыше другого авто: в Тернополе произошло курьезное ДТП
Необычное ДТП произошло в Тернополе 12 июня около 08:40 на улице Текстильной в Тернополе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Volkswagen Golf не соблюдала безопасную дистанцию и врезалась в кроссовер Chevrolet Equinox, который двигался впереди. В результате столкновения Volkswagen буквально оказался на крыше другого авто.
В результате аварии травмы получила водитель Volkswagen. "Скорая" доставила ее в больницу.
У водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Причины аварии устанавливаются.
Напомним, утром 12 июня во Львове автобус после столкновения с минивэном врезался в стену. В результате ДТП травмы получили водитель минивэна и пятеро пассажиров автобуса.
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