Фото: полиция

Необычное ДТП произошло в Тернополе 12 июня около 08:40 на улице Текстильной в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Golf не соблюдала безопасную дистанцию и врезалась в кроссовер Chevrolet Equinox, который двигался впереди. В результате столкновения Volkswagen буквально оказался на крыше другого авто.

В результате аварии травмы получила водитель Volkswagen. "Скорая" доставила ее в больницу.

У водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, утром 12 июня во Львове автобус после столкновения с минивэном врезался в стену. В результате ДТП травмы получили водитель минивэна и пятеро пассажиров автобуса.