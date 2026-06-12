11:12  12 июня
Видео в школьном чате: в Николаевской области четверо детей бросили кота в колодец
10:16  12 июня
Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
10:23  12 июня
В Хмельницкой области утонули бабушка и ее 12-летняя внучка
UA | RU
UA | RU
12 июня 2026, 13:10

Легковушка оказалась на крыше другого авто: в Тернополе произошло курьезное ДТП

12 июня 2026, 13:10
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Необычное ДТП произошло в Тернополе 12 июня около 08:40 на улице Текстильной в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volkswagen Golf не соблюдала безопасную дистанцию и врезалась в кроссовер Chevrolet Equinox, который двигался впереди. В результате столкновения Volkswagen буквально оказался на крыше другого авто.

В результате аварии травмы получила водитель Volkswagen. "Скорая" доставила ее в больницу.

У водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Причины аварии устанавливаются.

Напомним, утром 12 июня во Львове автобус после столкновения с минивэном врезался в стену. В результате ДТП травмы получили водитель минивэна и пятеро пассажиров автобуса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь происшествия авария ДТП пострадавшая
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Попри арест: под Киевом продают активы компаний, связанных с "Династией"
12 июня 2026, 14:26
В Киевской области в огне погиб мужчина
12 июня 2026, 14:05
Какие технологии делают кондиционеры Cooper&Hunter более удобными в ежедневном использовании
12 июня 2026, 13:38
Наркобизнес и "вечеринки": в Киеве разоблачили 50-летнего наркоторговца
12 июня 2026, 13:23
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
12 июня 2026, 13:12
Укрзализныця назначила два дополнительных поезда в Карпаты
12 июня 2026, 12:54
Во Львове автобус после столкновения с минивэном врезался в стену: шестеро пострадавших
12 июня 2026, 12:40
Апатия или лень: как родителям понять, что происходит с подростком
12 июня 2026, 12:24
Имел судимость за такое же преступление: на Черниговщине осудили мужчину за изнасилование 12-летней падчерицы
12 июня 2026, 12:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »