На Буковине мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: его задержали
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.
Инцидент произошел 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района.
По данным следствия, между 29-летним местным жителем и двумя военнослужащими (33 и 51 лет) возник спор, переросший в нападение.
Подозреваемый достал нож и нанес обоим военным несколько ударов в участок шеи. После этого он повредил служебный автомобиль ТЦК и продолжил сопротивление, нанеся одному из военных удару гаечным ключом в предплечье.
Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 УК Украины).
Пострадавшим военнослужащим своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харькове задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК. Событие произошло утром 6 апреля. Нападающим оказался 55-летний мужчина. Его уже задержали.