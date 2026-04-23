На Буковине мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: его задержали

В Черновицкой области мужчину подозревают в покушении на убийство военнослужащих ТЦК и СП во время конфликта во время перевозки в мобилизационный центр

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района.

По данным следствия, между 29-летним местным жителем и двумя военнослужащими (33 и 51 лет) возник спор, переросший в нападение.

Подозреваемый достал нож и нанес обоим военным несколько ударов в участок шеи. После этого он повредил служебный автомобиль ТЦК и продолжил сопротивление, нанеся одному из военных удару гаечным ключом в предплечье.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 УК Украины).

Пострадавшим военнослужащим своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

