23 апреля 2026, 12:45

На Буковине мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК: его задержали

Фото: Прокуратура Украины
В Черновицкой области мужчину подозревают в покушении на убийство военнослужащих ТЦК и СП во время конфликта во время перевозки в мобилизационный центр

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 апреля недалеко от села Струмок Днестровского района.

По данным следствия, между 29-летним местным жителем и двумя военнослужащими (33 и 51 лет) возник спор, переросший в нападение.

Подозреваемый достал нож и нанес обоим военным несколько ударов в участок шеи. После этого он повредил служебный автомобиль ТЦК и продолжил сопротивление, нанеся одному из военных удару гаечным ключом в предплечье.

Правоохранители задержали мужчину. Ему сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство и хулиганство (ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 296 УК Украины).

Пострадавшим военнослужащим своевременно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который ударил ножом военнослужащего ТЦК. Событие произошло утром 6 апреля. Нападающим оказался 55-летний мужчина. Его уже задержали.

война конфликт Черновицкая область мобилизация ТЦК нож ножевое ранение
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Российские войска продвинулись вблизи Мирного в Запорожье – DeepState
23 апреля 2026, 13:28
Под Луцком мужчина и военный ТЦК упали с крыши дома: детали инцидента
23 апреля 2026, 13:13
На Полтавщине автобус врезался в грузовик: травмированы шесть человек
23 апреля 2026, 12:39
Отравления в Ужгороде: завербованная РФ женщина убила военного
23 апреля 2026, 12:16
Выбросил револьвер в окно: подробности стрельбы во Львове от полиции
23 апреля 2026, 11:56
Кадровые ротации в СБУ: Зеленский назначил новых руководителей, в частности, в Киеве
23 апреля 2026, 11:32
Стрельба в многоэтажке во Львове: что известно
23 апреля 2026, 11:13
День борьбы, ставший массовкой: Советский Союз украл смысл 1 мая
23 апреля 2026, 10:57
Во Львове произошла стрельба
23 апреля 2026, 10:44
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »