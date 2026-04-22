Фото: ДБР

Государственное бюро расследований разоблачило факты пыток гражданских с участием военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харькова

Об этом сообщило ДБР, передает RegioNews.

Как установило следствие, военные одного из харьковских ТЦК и других подразделений под предлогом "осуществления мер оповещения и призыва граждан на военную службу во время мобилизации" ворвались в частное домовладение.

Во время так называемого обыска подельники представились работниками Службы безопасности Украины. Они потребовали, чтобы гражданские признались в причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Чтобы получить признание, фигуранты применяли физическую силу, угрожали людям оружием.

Когда один из мужчин попытался сопротивляться, злоумышленники открыли по нему огонь, в результате чего тот получил ранение.

Двое пострадавших фигуранты насильно вывезли в помещение ТЦК и удерживали там длительное время. Гражданских избивали, угрожали применить против них оружие, заставляли предоставить информацию, в которой сами были заинтересованы. Одного из потерпевших заставляли подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации.

В конце концов одного из мужчин отпустили, другому удалось скрыться самостоятельно.

"Следствие установило, что к преступлению причастны шесть человек. Они действовали совместно, придерживались предварительно разработанного и согласованного плана. Среди фигурантов - майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников. К противоправным действиям он привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра, кандидатов для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации”, – сообщили в ДБР.

Злоумышленникам объявили подозрение в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до десяти лет за решеткой.

Напомним, что днем 21 апреля в Одессе по улице Балковской произошла стрельба и погоня во время спецоперации, которую, по предварительной информации, проводили спецназначители Служба безопасности Украины. Целью сделки было задержание сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным СМИ, задержанные якобы пытались применить силу к мужчине и потребовали у него деньги. Во время обыска в транспорте, которым они пользовались, обнаружили биты, кастеты и наличные деньги.

Затем в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК.

В ходе спецоперации правоохранители задержали также и участкового офицера полиции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальника Пересыпского РТЦК и СП.