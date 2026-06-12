Пограничники показали, как разносят российских "ждунов" на фронте

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Украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. Пограничники показали свежие кадры с фронта, где они атакуют российскую технику

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу подразделения DESTRUCTION TEAM пограничной комендатуры быстрого реагирования 5 пограничного отряда. Они выполняют боевые задания на Северо-Слобожанском направлении.

Пограничники обнаружили и уничтожили антенны связи и управления беспилотниками россиян. Также уничтожили большое количество так называемых дронов "ждунов": такие дроны россияне часто используют для усложнения логистики подразделений Сил обороны Украины.

"Кроме того, пограничники поразили БпЛА типа "молния" непосредственно на стартовой площадке, вывели из строя ряд транспортных средств оккупантов и нанесли поражение одной из приоритетных целей - пушке Д-30", - рассказали военные.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ.