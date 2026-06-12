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В Баштанском районе полицейские расследуют факт жестокого обращения с животным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение в полицию поступило вечером 10 июня от жительницы Привольненской громады, которая обнаружила в школьном чате видео, где дети бросают кота в колодец.

Правоохранители выяснили, что к происшествию причастны четверо детей 11 и 12 лет. Видеозапись с подтверждением преступления изъята, ее приобщат к материалам дела и отправят на экспертизу. Полицейские также осмотрели сам колодец, однако тела животного там не обнаружили.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Поскольку дети еще не достигли возраста уголовной ответственности, правоохранители будут решать вопросы привлечения к ответственности их родителей. К самим детям примут меры воспитательного воздействия.

Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве полицейские нашли мужчину, который убил собаку – он выбросил животное с шестого этажа дома.