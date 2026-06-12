Охота на дроны: СБУ уничтожает "Shahed" и "Ланцет" над Донетчиной

Скриншот с видео

Сотрудники СБУ ведут системную борьбу с российскими беспилотниками в небе над Донетчиной, успешно перехватывая и уничтожая враждебные БПЛА разных типов

Об этом сообщило 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, передает RegioNews.

По данным службы, на счету украинских бойцов – уничтожение значительного количества ударных и разведывательных дронов, в частности "Герань-5" ("Shahed"), баражирующих боеприпасов "V2U" с элементами искусственного интеллекта, "Молния-2", "Ланце" и других.

В СБУ отмечают, что каждый уничтоженный беспилотник – это сорванные планы противника по разведке и ударам, а также сохраненные жизни украинских военных и гражданского населения.

Для противодействия воздушным угрозам подразделения СБУ используют современные дроны-перехватчики украинского производства "Генерал Черешня Air". Сочетание технологий и профессиональной работы операторов позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать вражеские воздушные цели.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать технику врага на фронте. Пограничники показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.