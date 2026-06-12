Какие технологии делают кондиционеры Cooper&Hunter более удобными в ежедневном использовании

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Фото: Алло

Кондиционер в современном доме – это климатическая система, которая держит комфорт круглый год, не мешает спать, не заставляет ежедневно щелкать пультом и не пугает счетами за свет

Cooper&Hunter – один из самых известных брендов климатической техники в Украине: на рынке с 2002 года, среди лидеров по продажам кондиционеров. В каталоге Алло бренд представляет десятки моделей – от базовых сплит-систем до премиум-серий. Специалисты маркетплейса рассказали о технологиях, которые делают ежедневное пользование проще: от инверторного компрессора и фильтрации воздуха до управления со смартфона.

Автоматические режимы и датчики, которые подстраиваются сами

Современную сплит-систему от моделей десятилетней давности прежде всего отличает способность работать без постоянного вмешательства. В Cooper&Hunter за это отвечает связка из нескольких технологий.

Авторежим Auto – кондиционер сам выбирает, охлаждать, греть или только поддерживать текущую температуру. Если утром в квартире +24°C, а вечером упало до +19°C, переключаться между сценариями не придется. Датчик во внутреннем блоке считывает температуру воздуха, а I FEEL – на пульте дистанционного управления. Замер с пульта более точный: под потолком и там, где реально сидит человек, температура в больших комнатах может отличаться на 3-5°C.

Команда Алло отмечает: покупателей, которые видят функцию I FEEL впервые, больше всего удивляет именно точность. В спальне с диваном у окна температура наконец-то соответствует той, что задана на пульте, а не показаниям датчика над дверью.

Инверторный компрессор и класс энергоэффективности

Основу почти всей линейки Cooper&Hunter составляет инверторный компрессор. В отличие от моделей On/Off, которые периодически включаются и выключаются полностью, инвертор плавно меняет обороты. Это влияет сразу на четыре вещи: точнее держит температуру, тише работает, потребляет на 30–40% меньше электричества и дольше живет.

Фирменный алгоритм бренда – I-Action. Благодаря ему компрессор умеет работать на сверхнизких частотах, вплоть до 1 Гц. В поддерживающем режиме ночью модель расходует минимум тока и почти не слышна. Классы энергоэффективности в новых сериях Cooper&Hunter – от A++ до A+++. Показатель SEER 6.5 в топовой линейке Supreme означает, что 1 кВт потребленного электричества дает 6.5 кВт охлаждения.

Все современные модели бренда работают на фреоне R32 – у него втрое меньший потенциал глобального потепления, чем у R410A. Отдельно полезен режим +8°C, дежурное отопление: кондиционер держит минимальную плюсовую температуру в пустом доме при минимальном потреблении. Для дачи или зимней поездки это означает, что трубы не замерзнут, а полное отопление включать не придется.

По наблюдениям специалистов Алло, в последние годы покупатели явно отдают предпочтение инверторам: экономия за сезон быстро окупает разницу в цене с более простой on/off-моделью.

Как кондиционер распределяет воздух по комнате

Классическая проблема старых моделей – холодное место прямо под блоком и теплые уголки в дальнем конце комнаты. Причина одна – фиксированное направление жалюзи.

В Cooper&Hunter за равномерное распределение воздуха отвечает система SWING. Широкие жалюзи автоматически колеблются по горизонтали и вертикали, поэтому кондиционер захватывает весь объем помещения, а не дует "перед собой". Особенно заметно это в квадратных комнатах, где мебель стоит в разных углах и не хочется передвигать диван, чтобы не сидеть под холодным течением.

В режиме обогрева логика меняется. Теплый воздух естественно поднимается, так что если подать его прямо – над головой будет горячо, а ноги будут мерзнуть. Зимой модели бренда направляют поток вдоль потолка, откуда тот медленно оседает, прогревая всю комнату равномерно.

Многоступенчатая фильтрация и чистый воздух

В современных моделях Cooper&Hunter воздух не просто охлаждается, а проходит через несколько слоев очистки. Фирменная система CH 7-SKY Technology в топовых сериях состоит из семи компонентов: шести механических фильтров и одного электростатического. Каждый слой отвечает за свою фракцию загрязнения:

Acaro-clean – пылевые клещи;

Argentium Ion – бактерии, через ионы серебра;

Catechin Absorb – аллергены, пыльца, шерсть животных;

Chitin Protect – грибки;

Stop Formaldehyde – испарения от новой мебели и ремонта.

Отдельная технология – CH SMART-ION Filter, генератор отрицательных ионов. Он не фильтрует воздух физически, а заставляет мелкие частицы слипаться и выпадать на поверхности, которые потом просто вытираются. Запах сгоревшей еды или табака исчезает за несколько минут.

DOUBLE SELF-CLEAN – функция самоочистки внутреннего блока в серии Vital. Теплообменник сначала мгновенно замораживается, затем нагревается до +57°C за 30 минут. Лед механически снимает налипание, а температура уничтожает бактерии и грибки, которые могли бы развиться во влажной среде. В Алло часто видят, что именно эта функция становится решающим аргументом для семей с аллергиками и маленькими детьми – кондиционер сам себя чистит, не накапливая источник запаха.

Тихая работа и ночной режим

Шум – недооцененный критерий при выборе кондиционера. Днем фоновый звук города и кухонной техники маскирует работу устройства, а ночью его слышно отчетливо – особенно тем, кто просыпается от малейшего шороха.

Cooper&Hunter в ночном режиме SLEEP снижает обороты вентилятора, плавно изменяет температуру по заданному расписанию и гасит подсветку дисплея. В базовых сериях Vital и Veritas уровень шума внутреннего блока стартует от 20-23 дБ. Это тише шепота, который равен около 30 дБ. В премиум-серии Supreme минимум – 18 дБ, фактически неслышно с расстояния двух метров.

Специалисты Алло отдельно советуют смотреть на уровень шума не только внутреннего, но и наружного блока – в среднем это 51–55 дБ. Если балкон соседей в двух метрах от места монтажа, параметр становится критическим для хороших отношений в доме.

Wi-Fi и управление со смартфона

В большинстве современных моделей Cooper&Hunter встроенный Wi-Fi модуль – не опциональный, а сразу "из коробки". Управление идет через приложение EWPE Smart для Android и iOS, которое подключается к домашней сети или через Bluetooth.

В приложении доступно то же, что и на пульте, плюс – то, чего пульт не умеет. Можно включить кондиционер за 30 минут до возвращения домой, не выходя из офиса. Настроить таймер: с 22:00 до 6:00 – режим SLEEP, с 7:00 – Auto на +22°C. Получить оповещение, когда фильтр нуждается в чистке.

Интеграция с умным домом тоже присутствует: Google Home, Amazon Alexa, SmartThings. Голосовая команда "выключи кондиционер в спальне" срабатывает без дополнительных шагов. Команда Алло обращает внимание, что Wi-Fi у Cooper&Hunter встроен по умолчанию, а не в виде отдельного модуля, который надо докупать – это экономит и время, и несколько сотен гривен.

Как подобрать кондиционер под свои потребности

При выборе модели часть покупателей ориентируется только на мощность, хотя это лишь один из параметров. Универсальная формула: 1 кВт холодопроизводительности приходится примерно на 10 м² при стандартной высоте потолка. Для солнечной кухни или плохо утепленной комнаты надо брать с запасом.

Серии Cooper&Hunter отличаются климатическим диапазоном и набором функций. Vital и Veritas – базовые инверторные модели с обогревом до -15°C, класс A++. Подходят для квартир в многоэтажках, где зимой работает основное отопление. Arctic – тепловой насос до -25°C, класс A+++, оправдан для домов, дач, помещений без газа. Supreme и Supreme Continental – премиум-серии с шумом от 18 дБ, обогревом до -30°C и двухступенчатым компрессором 2-Stage Inverter.

Перед окончательным выбором полезно сверить несколько параметров:

площадь и солнечность комнаты – для южных окон берут модель на одну "ступеньку" мощнее;

сценарий зимы – если нужен обогрев в морозы, смотреть только на Arctic или Supreme;

чувствительность к шуму – для спальни искать модели с минимумом 19-22 дБ;

качество воздуха – для аллергиков и владельцев животных полезны модели с CH 7-SKY или SMART-ION;

класс энергоэффективности – разница между A++ и A+++ за год эксплуатации окупает перерасход на старте.

Современный кондиционер – это сумма технологий, где комфорт определяет не одна функция, а их взаимодействие. Инверторный компрессор экономит электричество, фильтрация – отвечает за чистый воздух, Wi-Fi освобождает от ежедневного щелчка пультом, ночной режим – дает спокойно спать. Cooper&Hunter сочетает эти технологии во всех сериях, от бюджетных Vital до флагманских Supreme.

Раздел Cooper&Hunter на маркетплейсе Алло содержит все основные серии – от бюджетных Vital до премиум Supreme. Действуют две программы лояльности – фирменная "Алло Гроші" и коалиционная "Фішка". Обе работают в одном чеке. Доставка – на дом, на почту или в один из более 250 магазинов в более чем 100 городах Украины. "Відкрий Алло – закрий питання" с выбором кондиционера, который сделает летний день прохладным, а зимний – теплым без дополнительных затрат.