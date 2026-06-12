Фото: полиция

ДТП произошло во Львове в пятницу, 12 июня, около 09:20 на перекрестке улиц Под Дубом и Замарстыновской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo под управлением 62-летнего мужчины и автобус Ataman с 72-летним водителем. После удара последний выехал с дороги и врезался в каменную стену.

В результате ДТП травмы получили водитель минивэна и пятеро пассажиров автобуса. Всех пострадавших госпитализировали.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, днем 11 июня в Кировоградской области произошло смертельное ДТП. Водитель Skoda на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и влетел под грузовик MAN. Водитель легковушки погиб на месте.