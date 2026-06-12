В Киевской области в огне погиб мужчина

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Когда спасатели тушили пламя, они обнаружили на месте пожара 66-летнего владельца дома. Мужчина был без сознания и был передан медикам. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь мужчины не удалось. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

"Следователи Броварского управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева, на улице Зверинецкой, произошел пожар в многоэтажном доме.