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12 июня 2026, 10:16

Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам

12 июня 2026, 10:16
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Фото: ГО "Захист держави"
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В последнее время вокруг внедрения электронных трудовых книг возникает немало вопросов и противоречивой информации

Как передает RegioNews, в связи с этим ужгородская ячейка ГО "Захист Держави" подготовила разъяснение относительно изменений, касающихся работников и работодателей.

В частности, речь идет о том, станет ли электронная трудовая книжка обязательной для всех, что будет происходить с бумажными трудовыми книжками, как цифровизация повлияет на подтверждение трудового стажа и оформление пенсии, а также какие шаги следует предпринять уже сейчас.

В общественной организации отмечают, что переход к электронному учету трудовой деятельности является частью общей цифровизации процессов в сфере труда.

В случае возникновения вопросов гражданам предлагают бесплатную юридическую консультацию:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,
  • Мукачево, ул. Недецеи, 11А,
  • Виноградов, ул. Шевченко, 88,
  • или по телефону 0 800 33 2929.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года.

Ранее в Минсоцполитики подчеркнули, что завершение переходного периода не означает утрату трудового стажа или отмену бумажных трудовых книжек как документ.

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Украина работа советы работодатели работники ГО Захист Держави юрист электронные трудовые книжки
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