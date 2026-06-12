Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам
В последнее время вокруг внедрения электронных трудовых книг возникает немало вопросов и противоречивой информации
Как передает RegioNews, в связи с этим ужгородская ячейка ГО "Захист Держави" подготовила разъяснение относительно изменений, касающихся работников и работодателей.
В частности, речь идет о том, станет ли электронная трудовая книжка обязательной для всех, что будет происходить с бумажными трудовыми книжками, как цифровизация повлияет на подтверждение трудового стажа и оформление пенсии, а также какие шаги следует предпринять уже сейчас.
В общественной организации отмечают, что переход к электронному учету трудовой деятельности является частью общей цифровизации процессов в сфере труда.
В случае возникновения вопросов гражданам предлагают бесплатную юридическую консультацию:
- Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,
- Мукачево, ул. Недецеи, 11А,
- Виноградов, ул. Шевченко, 88,
- или по телефону 0 800 33 2929.
Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года.
Ранее в Минсоцполитики подчеркнули, что завершение переходного периода не означает утрату трудового стажа или отмену бумажных трудовых книжек как документ.
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