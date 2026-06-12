Электронные трудовые книжки: что нужно знать работникам

Фото: ГО "Захист держави"

В последнее время вокруг внедрения электронных трудовых книг возникает немало вопросов и противоречивой информации

Как передает RegioNews, в связи с этим ужгородская ячейка ГО "Захист Держави" подготовила разъяснение относительно изменений, касающихся работников и работодателей.

В частности, речь идет о том, станет ли электронная трудовая книжка обязательной для всех, что будет происходить с бумажными трудовыми книжками, как цифровизация повлияет на подтверждение трудового стажа и оформление пенсии, а также какие шаги следует предпринять уже сейчас.

В общественной организации отмечают, что переход к электронному учету трудовой деятельности является частью общей цифровизации процессов в сфере труда.

В случае возникновения вопросов гражданам предлагают бесплатную юридическую консультацию:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7,

Мукачево, ул. Недецеи, 11А,

Виноградов, ул. Шевченко, 88,

или по телефону 0 800 33 2929.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года.

Ранее в Минсоцполитики подчеркнули, что завершение переходного периода не означает утрату трудового стажа или отмену бумажных трудовых книжек как документ.

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